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Присягнули на верность Отечеству. Ряды минской милиции пополнили 40 новобранцев

В Минске 40 новых сотрудников ГУВД Мингорисполкома в торжественной обстановке присягнули на верность народу и Отечеству. Еще 20 человек были награждены государственными наградами и получили очередные звания. Присягу милиционер принимает один раз в жизни. Именно поэтому сегодняшний день запомнится каждому из них.


 Среди присягнувших как те, кто совсем недавно заступил на службу, так и те, кто уже проработал некоторое время в милиции. Поздравить с этим событием их собралось руководство ГУВД, а также родственники новобранцев. Участковые, оперативники, патрульно-постовая служба милиции, ОМОН и другие службы – среди тех, кто присягнул сегодня на верность, представители различных структурных подразделений. Но всех их объединяет одно – желание служить народу и Отечеству.




Например, Кузнецова Лилия, оперуполномоченный отделения наркоконтроля и противодействия торговле РУВД Первомайского района, получив сегодня первое офицерское звание, призналась: «Я шла к этому давно, хотела со школы работать в милиции. И спустя 5 лет службы получила первое звание. Это большое достижение. Спасибо большое  всем, кто мне помогал в этом, в том числе моим родителям». Для девушки служба – это в первую очередь помощь людям, а также защита чести и достоинства граждан.




А вот Иван Дыдышко пока только вливается в нюансы работы в милиции. Парень служит милиционером патрульно-постовой службы Заводского района с 3 июня: «Сегодня я произнес присягу уже во второй раз в жизни. Первая, воинская, была во время службы в армии. Сегодняшний день очень много для меня значит. Я давно хотел попасть в милицию. Уверен, что буду с честью нести службу, не нарушать законы, добросовестно исполнять свои служебные обязанности». 




Молодое поколение поздравили и ветераны. Петр Пятковский работал начальником уголовного розыска Минска. Сегодня он возглавляет ветеранскую организацию управления уголовного розыска: «Мне очень приятно находится сегодня здесь. В бой вступает все новое и новое поколение. Хочется пожелать им здоровья, благополучия, дальнейших успехов по защите интересов и свобод нашей Родины». Пятковский уверен, что для каждого сотрудника милиции присяга – это особое событие в жизни: «Человек решается, избирает свой путь, единственный и неповторимый. Это очень важное мероприятие, особенно в наше неспокойное время. Потому что каждый человек должен твердо знать свое место и свой долг».




Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков отметил значимость выбранного места для проведения ритуала присяги: «Мы неслучайно проводим всегда этот ритуал в этом памятном и святом месте для каждого сотрудника ОВД – возле памятника нашим погибшим товарищам. Людям, которые не просто зачитали слова присяги и забыли о ней. Они остались ей верны до самого конца. И когда было необходимо встать на пути у зла, они не пожалели самого дорого – своей жизни, и погибли, защищая граждан Республики Беларусь».  Кубраков уверен, что сегодняшний день запомнит каждый из присутствующих новобранцев: «Я хорошо помню свою присягу. Это было волнительно, но не так торжественно: было другое время, другая страна. Но те слова, которые я тогда зачитывал,  помню до сих пор. И если спросить у любого из ветеранов, которые здесь присутствуют, они вспомнят, когда они принимали присягу и как это было. Это самый важный момент для сотрудника милиции».









Сотрудники, которые приняли присягу, будут служить в различных подразделениях – уголовный розыск, отдел по борьбе с экономическими преступлениями, инспекторы ГАИ, патрульно-постовая служба милиции и другие.  





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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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