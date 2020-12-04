Оказывается, не всем известно, как выглядят члены королевской семьи Великобритании. На днях неузнанным оказался внук Елизаветы II принц Гарри, сообщает Tatler.
Герцог Сассекский вместе со своей супругой Меган уже вовсю готовятся к Рождеству. Недавно они отправились на елочный базар в Калифорнии, чтобы купить новогоднюю ель для украшения своего нового дома в Монтесито.
Один из сотрудников магазина рассказал, что пара появилась в идеальное время, когда практически не было покупателей. Рядом с герцогами закупалась семья с маленьким сыном. Мальчик подбежал к Гарри и спросил, работает ли он здесь, не понимая, кто перед ним находится.
Напомним, что в этом году Сассексы не приедут на Рождество в Сандрингем из-за пандемии. Сообщается, что королева и ее супруг впервые нарушат семейную традицию и встретят праздник вдвоем в Виндзорском замке.
Фото: zimbio.com
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Принца Гарри приняли за продавца рождественских елок
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