Британский принц Уильям вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель герцога и герцогини Кембриджских.
Внук Елизаветы II привился еще во вторник 18 мая. Название препарата не сообщается. Герцог Кембриджский поблагодарил всех, кто работает над созданием вакцины и ее распространением.
К слову, в британской королевской семье пока вакцинировались только королева и ее покойный супруг принц Филипп. Уильям стал третьим из Виндзоров, кто получил прививку.
Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
Опубликовано:
191
Принц Уильям получил первую дозу вакцины от COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter