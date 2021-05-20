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Принц Уильям получил первую дозу вакцины от COVID-19

Британский принц Уильям вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель герцога и герцогини Кембриджских. 


Внук Елизаветы II привился еще во вторник 18 мая. Название препарата не сообщается. Герцог Кембриджский поблагодарил всех, кто работает над созданием вакцины и ее распространением.

К слову, в британской королевской семье пока вакцинировались только королева и ее покойный супруг принц Филипп. Уильям стал третьим из Виндзоров, кто получил прививку. 

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
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