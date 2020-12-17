Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми поделились традиционной рождественской фотографией

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми поделились традиционной рождественской фотографией

В своем официальном аккаунте в Instagram герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали совместное праздничное фото, на котором они запечатлены с детьми. 



Кембриджи с 7-летним Джорджем, 5-летней Шарлоттой и 2-летним Луи сфотографировалась на участке своего дома в Анмер-Холле. Стилисты нарядили пятерку в привычные джемперы, рубашки и джинсы. 

Автор снимка – Мэтт Портеус, который довольно часто делает фото для четы на разных семейных мероприятиях.
  
Традиционный снимок Уильям и Кейт публикуют ежегодно незадолго до Рождества. Накануне они проводят семейную фотосъемку полным составом, а затем делятся лучшим кадром с поклонниками. Кроме того, фото используют для праздничных открыток, которые герцоги рассылают в качестве благодарности подданным, поздравившим их с Рождеством. 

Поклонники Кембриджей всегда с большим удовольствием ждут таких теплых фотографий. В комментариях под постом пользователи обсудили, как повзрослел семилетний принц Джордж и как принцесса Шарлотта похожа на королеву Елизавету II. 

К слову, этот кадр просочился в сеть еще несколько дней назад: один из медиков получил благодарственную открытку с подписями от королевской четы в качестве благодарности за самоотверженный труд в борьбе с пандемией. 

Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
«Куда без очереди?» – кошке влетело от кота за разговоры с человеком
Полотна мастера религиозной живописи Яна Дамеля можно увидеть в НХМ
Автосервис, торговля и услуги - около 330 жителей Гомельской области получили субсидии на свое дело
В созвездии Змееносца нашли двойную звезду из двух коричневых карликов
ЮНЕСКО внесла культуру бортничества в Список нематериального культурного наследия
Во Дворце гражданских обрядов каждый четвертый брак заключается с иностранцем
Дочь Кончаловского в коротком платье снялась для глянца
Новогодняя ярмарка откроется 19 декабря на МТЗ
Группа детей пропала в пещерах в Подмосковье
Польша с 28 декабря вводит общенациональный карантин
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Партия сдана. Турнир продолжается
Хоккеисты "Немана" победили столичную "Юность" в матче чемпионата Беларуси
"Выбрила висок и затылок": княгиня Монако поразила публику новой прической
Под Смолевичами фура насмерть сбила мужчину
Магия цифр: красивые даты для регистрации брака будущие супруги бронируют за год
Исполком СНГ запускает информационное приложение для мобильных устройств
Белорусский разработчик изделий медицинского назначения — об инновациях, десятках тысяч операций, научной кооперации и оборудовании, не имеющем аналогов
Расходы республиканского бюджета на здравоохранение в 2021 году вырастут на треть до Br1,7 млрд
Лугина: нужно организовать кооперацию предприятий в части технологических процессов и кадров
Новая ПЦР-лаборатория открылась в Орше. Чем это поможет медикам в борьбе с COVID-19?
В Беларуси ребенку с СМА впервые провели генную терапию
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
С наступающим!
Депутаты рассмотрят 18 декабря в первом чтении законопроект "О туризме"
Беларусь и Катар связывает стабильное сотрудничество - Мешааль Аль-Аттыя
Базовую ставку для оплаты труда бюджетников в 2021 году планируют поднять в два этапа до Br201
Пенсионерка из Могилевского района открыла свой бизнес
БНТУ поднялся на 15 позиций в региональном рейтинге QS EECА
Футбол. «Краснодар» Мартыновича одержал третью победу подряд
Минфин представил депутатам проект Республиканского бюджета на 2021 год
Беларусь и Молдова обсудили взаимодействие на международных площадках
О патриотизме говорили в общественной приемной в Осиповичах
Беларусь и Ватикан настроены активизировать двустороннее взаимодействие
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пол или гендер – какая в Европе разница?
Николай Снопков: потребность страны в СИЗ практически полностью удовлетворяется бизнесом
В Новополоцке иномарка насмерть сбила 82-летнего пенсионера
Санкции против Беларуси бьют по их авторам
В позапрошлый век перенеслись учащиеся и студенты в Витебске на областном новогоднем балу
В сети появились первые кадры третьего сезона сериала "Бывшие"
Путин: нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами
Норвежцы заняли весь пьедестал почета в спринте на этапе КМ по биатлону
В Гомеле бездомных помыли, постригли и обследовали
В Ельском районе водителю стало плохо за рулем – на помощь пришли другой водитель и сотрудники ГАИ
Правительство внесло предложения о продлении действия Указа № 143 «О поддержке экономики»
мнение
Виктория КОХНО
Воспитание на откуп
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми поделились традиционной рождественской фотографией
В Гродно наградили лауреатов международной общественно-государственной инициативы «Горячее сердце – 2020»
На 30 вопросов за три часа прямой телефонной линии ответил помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко
Авторы
СКАНИРУЙТЕ