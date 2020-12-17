Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми поделились традиционной рождественской фотографией

Кембриджи с 7-летним Джорджем, 5-летней Шарлоттой и 2-летним Луи сфотографировалась на участке своего дома в Анмер-Холле. Стилисты нарядили пятерку в привычные джемперы, рубашки и джинсы.
Автор снимка – Мэтт Портеус, который довольно часто делает фото для четы на разных семейных мероприятиях.
Традиционный снимок Уильям и Кейт публикуют ежегодно незадолго до Рождества. Накануне они проводят семейную фотосъемку полным составом, а затем делятся лучшим кадром с поклонниками. Кроме того, фото используют для праздничных открыток, которые герцоги рассылают в качестве благодарности подданным, поздравившим их с Рождеством.
Поклонники Кембриджей всегда с большим удовольствием ждут таких теплых фотографий. В комментариях под постом пользователи обсудили, как повзрослел семилетний принц Джордж и как принцесса Шарлотта похожа на королеву Елизавету II.
К слову, этот кадр просочился в сеть еще несколько дней назад: один из медиков получил благодарственную открытку с подписями от королевской четы в качестве благодарности за самоотверженный труд в борьбе с пандемией.
Фото: instagram.com/kensingtonroyal