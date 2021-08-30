Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.96
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют переехать в Виндзор

Принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют переехать в Виндзор

Герцог и герцогиня Кембриджские могут в ближайшее время переехать в Виндзор. Об этом сообщает Daily Mail.


Не секрет, что принц Уильям может обогнать своего отца по очереди престолонаследия и стать королем Англии вместо него. Пока инсайдеры гадают, кому именно отдаст предпочтение Елизавета II, ее внук со своей супругой Кейт Миддлтон собираются переезжать с детьми в резиденцию Форт Бельведер. Ту самую, где в 1936 году король Эдуард VIII отрекся от престола. 

Отмечается, что так герцоги Кембриджские будут больше времени проводить с королевой, а значит, готовиться принять на себя обязанности монархов. 

Официальный представитель герцогов пока не подтвердил данную информацию. 

На данный момент у Уильяма и Кейт есть две основные локации пребывания – Кенсингтонский дворец и загородный дом в Норфолке. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы