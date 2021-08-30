Принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют переехать в Виндзор

Не секрет, что принц Уильям может обогнать своего отца по очереди престолонаследия и стать королем Англии вместо него. Пока инсайдеры гадают, кому именно отдаст предпочтение Елизавета II, ее внук со своей супругой Кейт Миддлтон собираются переезжать с детьми в резиденцию Форт Бельведер. Ту самую, где в 1936 году король Эдуард VIII отрекся от престола.Отмечается, что так герцоги Кембриджские будут больше времени проводить с королевой, а значит, готовиться принять на себя обязанности монархов.Официальный представитель герцогов пока не подтвердил данную информацию.На данный момент у Уильяма и Кейт есть две основные локации пребывания – Кенсингтонский дворец и загородный дом в Норфолке.