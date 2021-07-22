Приложение «Путешествую без COVID-19» станет для белорусов обязательным при въезде в Россию с 25 июля

Иностранные граждане и лица без гражданства, а также белорусы должны предъявлять результат отрицательного ПЦР-теста на экране своих телефонов в установленном там приложении «Путешествую без COVID-19». Исследование должно быть проведено не ранее чем за 3 дня до прибытия на территорию соседнего государства.Новые правила будут введены с 25 июля для граждан всех стран, в том числе Беларуси, въезжающих в Россию с территорий государств – членов ЕАЭС через воздушные пункты пропуска.Исключение сделано для лиц, въезжающих в Россию из третьих государств через территории государств – членов ЕЭС транзитом либо с короткой остановкой. Для них будет действовать дополнительное правило: необходимо показать сделанный не ранее чем за три дня до прибытия в страну отрицательный ПЦР-тест, проведенный на территории третьего государства, а также билеты или посадочные талоны по всему маршруту следования.С 1 сентября приложение «Путешествую без COVID-19» будет обязательным и во время путешествий в другие страны.