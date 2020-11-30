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  2. Прием заявок от участников конкурса «Познай Беларусь» продлится по 9 декабря

Прием заявок от участников конкурса «Познай Беларусь» продлится по 9 декабря

Прием заявок от участников конкурса «Познай Беларусь» продлится по 9 декабря. Республиканский туристический конкурс проводится в 18-й раз. В этом году профессионалы туризма и любители путешествий могут посоревноваться в 10 номинациях.


Раньше всего, в июле, объявили самую народную – «Я познаю Беларусь». Ее участникам надо сделать фото на фоне как можно большего числа достопримечательностей страны и выложить снимки в соцсетях с хештегами #познайБеларусь, #discoverBelarus, #discoverbelarus2020 или #познайбеларусь2020. К слову, список мест прилагается. Там свыше 600 объектов. В расчет берутся также творческий подход и оригинальность кадров.

Заместитель директора Национального агентства по туризму – начальник отдела маркетинга Елена Лихимович ранее напомнила, что победителя ждет интересный приз:

  – Как правило, мы вручаем хорошие подарки и призы. Например, любопытные экскурсии, размещение в интересных местах. Победительница прошлого года провела выходные в Мирском замке.

Граждане также могут посостязаться в номинации «Фотография года». С участника – три снимка на тему «Туристический потенциал Беларуси». Их надо разместить в соцсетях с хештегами #FotodiscoverBelarus2020или #ФотопознайБеларусь2020. Физлица, журналисты и блогеры могут посоревноваться в номинации «Рассказ о малой родине». Объем – до 2 тысяч знаков без пробелов. Образность, креативность и грамотность приветствуются.

В числе других номинаций – «Экскурсовод года». Здесь учитывается не только число новых защищенных турмаршрутов, количество проведенных экскурсий с октября 2019-го по октябрь 2020-го, участие в образовательных семинарах и благотворительных проектах, отзывы за этот год.

Среди критериев номинации «Туристическая компания года» – принятые шаги по развитию внутреннего и въездного туризма, а также уровень соблюдения мер для здоровья путешественников. Профессионализм сотрудников определяют через привлечение «тайного гостя». В номинации «Средство размещения года» несколько подноминаций: «Объекты размещения высокой ценовой категории и/или категории 4–5 звезд», «Объекты размещения средней и низкой ценовой категории и/или категории 3 звезды включительно», «Санатории». Здесь также учитывают шаги по развитию внутреннего и въездного туризма, а также новые форматы работы с клиентами на фоне пандемии. На схожие условия обратят внимание и при выборе победителей в номинации «Агроусадьба года». Здесь определят лучшую этноусадьбу, агротуристический кластер и оценят передовой инновационный подход. В номинации «Материал года» будут состязаться СМИ – региональные и республиканские печатные, теле- и радио-, а также блогеры. Назовут и проект года – число привлеченных туристов и отзывы приветствуются. В числе номинаций есть «Музеи и объекты развлечения года».

Организаторы не скрывают: «Познай Беларусь» в этот раз проходит в интересных условиях. Ожидается, что внутренний туризм будет популярен и у граждан, и у турбизнеса как направление. Так ли это, покажут результаты конкурса.
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Фото: Александр КУШНЕР
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