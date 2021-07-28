Прием документов в аспирантуру и докторантуру БГПУ стартует 2 августа

В пресс-службе отметили, что обучение в аспирантуре и докторантуре за счет средств республиканского бюджета осуществляется на договорной основе. Прием лиц для получения послевузовского образования на платной основе осуществляется по всем специальностям, по которым ведется подготовка в аспирантуре и докторантуре БГПУ.Иностранные граждане и лица без гражданства, временно проживающие в Беларуси, подают документы в аспирантуру и докторантуру в течение всего учебного года.С перечнем необходимых документов, требованиями к поступающим, условиями допуска к вступительным экзаменам и зачисления в аспирантуру и докторантуру можно ознакомиться на сайте университета, а также по адресу: г. Минск, ул. Советская, 18 (учебный корпус № 1, каб. 96 и 97). Телефоны для справок: 8 (017) 311-20-57, 8 (017) 327-82-04.