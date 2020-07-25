Прием документов начинается в белорусских вузах

Подать документы на бюджет можно будет до 31 июля, прием на платную форму обучения пройдет до 15 августа, рассказал БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

По его словам, внутренние вступительные экзамены для поступления на бюджет состоятся с 1 по 7 августа, а зачисление планируется завершить 11 августа.

- Затем, если это необходимо, при наличии вакантных мест с 12 по 14 августа будет проведен дополнительный набор на бюджетную форму. Прием на платную форму обучения будет продолжаться по 15 августа, зачисление - по 17 августа, - рассказал Сергей Касперович.

Как отметил специалист, в 2020 году на уровень высшего образования первой ступени планируется принять около 55 тыс. человек.