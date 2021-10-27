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  2. Придыбайло о политических трупах белорусской эмиграции: герои революции потом становятся жертвами этой же революции

Придыбайло о политических трупах белорусской эмиграции: герои революции потом становятся жертвами этой же революции

Таким мнением корреспондент Russia Today Константин Придыбайло поделился в эфире программы «Успеть до полуночи» на «Беларусь 1».

Фото: pridybaylo.by

– Во время своего выступления на Валдайском дискуссионном форуме Владимир Путин правильно сказал: ни одна революция ни к чему хорошему не приводила. И как правило, герои революции потом становятся жертвами этой же революции. Это исторический факт отметил гость программы.  

На вопрос, что бы он сказал Тихановской при встрече сегодня, Придыбайло ответил, что не хотел бы общаться вообще ни с кем из оппонентов белорусской власти. 

– Это политические трупы. Общаться с мертвым политическим оппонентом неинтересно. Что собой представляет Тихановская? Ничего. Ее сейчас держат на финансовой европейской капельнице. И то мы можем заметить, что почти пришла зима и в этой Игре престолов [имея в виду энергетический кризис в Европе], у Тихановской уже нет места, – подчеркнул журналист. 

Константин Придыбайло сказал, что людей из штаба Тихановской он знает много лет: 

– Это люди-ничтожества. Половина из них сидели в Твиттере, писали там ерунду, а теперь они стали политическим штабом Тихановской. Опуститесь с небес на землю. С Латушко разве что можно выпить пива. Причем молча, так как разговаривать не о чем.
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