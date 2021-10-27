Придыбайло о политических трупах белорусской эмиграции: герои революции потом становятся жертвами этой же революции

Фото:

pridybaylo.by

отметил гость программы.На вопрос, что бы он сказал Тихановской при встрече сегодня, Придыбайло ответил, что не хотел бы общаться вообще ни с кем из оппонентов белорусской власти., – подчеркнул журналист.Константин Придыбайло сказал, что людей из штаба Тихановской он знает много лет: