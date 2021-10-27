Придыбайло о политических трупах белорусской эмиграции: герои революции потом становятся жертвами этой же революции

Таким мнением корреспондент Russia Today Константин Придыбайло поделился в эфире программы «Успеть до полуночи» на «Беларусь 1».
Фото: pridybaylo.by
– Во время своего выступления на Валдайском дискуссионном форуме Владимир Путин правильно сказал: ни одна революция ни к чему хорошему не приводила. И как правило, герои революции потом становятся жертвами этой же революции. Это исторический факт, – отметил гость программы.
На вопрос, что бы он сказал Тихановской при встрече сегодня, Придыбайло ответил, что не хотел бы общаться вообще ни с кем из оппонентов белорусской власти.
– Это политические трупы. Общаться с мертвым политическим оппонентом неинтересно. Что собой представляет Тихановская? Ничего. Ее сейчас держат на финансовой европейской капельнице. И то мы можем заметить, что почти пришла зима и в этой Игре престолов [имея в виду энергетический кризис в Европе], у Тихановской уже нет места, – подчеркнул журналист.
Константин Придыбайло сказал, что людей из штаба Тихановской он знает много лет:
– Это люди-ничтожества. Половина из них сидели в Твиттере, писали там ерунду, а теперь они стали политическим штабом Тихановской. Опуститесь с небес на землю. С Латушко разве что можно выпить пива. Причем молча, так как разговаривать не о чем.