Придыбайло о «КП» в Беларуси»: там были откровенно русофобские материалы

Таким мнением поделился журналист RT Константин Придыбайло в эфире СТВ.
– К сожалению, в «Комсомольской правде» за последние полтора года произошел перекос в революционную составляющую. Самое главное, что там появлялись не только материалы, которые можно охарактеризовать агитлистком революции, там были откровенно русофобские материалы. Там восхваляли столетие БНР. Те, кто остался работать в государственных СМИ, будучи с бчб-флагом под подушкой, в той же «Комсомольской правде» и других, это очень нехорошие люди, – считает журналист. – Маргарита Симоньян рассказывала, что на «Sputnik Беларусь» тоже были люди, которые действительно сомневались, и они сделали свой выбор. Они четко разобрались, какую позицию занимают. Я считаю, это честно и открыто. А прятаться и играть в крыс – это, конечно, ужасно.