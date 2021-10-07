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  2. Придыбайло о «КП» в Беларуси»: там были откровенно русофобские материалы

Придыбайло о «КП» в Беларуси»: там были откровенно русофобские материалы

Таким мнением поделился журналист RT Константин Придыбайло в эфире СТВ

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 – К сожалению, в «Комсомольской правде» за последние полтора года произошел перекос в революционную составляющую. Самое главное, что там появлялись не только материалы, которые можно охарактеризовать агитлистком революции, там были откровенно русофобские материалы. Там восхваляли столетие БНР. Те, кто остался работать в государственных СМИ, будучи с бчб-флагом под подушкой, в той же «Комсомольской правде» и других, это очень нехорошие люди, – считает журналист. – Маргарита Симоньян рассказывала, что на «Sputnik Беларусь» тоже были люди, которые действительно сомневались, и они сделали свой выбор. Они четко разобрались, какую позицию занимают. Я считаю, это честно и открыто. А прятаться и играть в крыс – это, конечно, ужасно.
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