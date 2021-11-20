SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Придыбайло: на участке белорусско-польской границы разыгрывается более двух тысяч трагедий

Придыбайло: на участке белорусско-польской границы разыгрывается более двух тысяч трагедий

Об этом в стриме заявил журналист Константин Придыбайло:

"Эта ситуация действительно ужасна. Люди готовы рискнуть жизнью своей и своих детей - это очень сложная история. Я много общался с беженцами, у каждого своя история, но финал один: они уперлись в забор из колючей проволоки со стороны Польши. 
Это не для 21 века и тем более не для той "культурной" западной Европы, которая всем говорила какая она правильная, какая она хорошая и которая всем говорила, что жить нужно так, как говорит она", - сказал Придыбайло.

Подписаться
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы