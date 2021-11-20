Придыбайло: на участке белорусско-польской границы разыгрывается более двух тысяч трагедий

Об этом в стриме заявил журналист Константин Придыбайло:
"Эта ситуация действительно ужасна. Люди готовы рискнуть жизнью своей и своих детей - это очень сложная история. Я много общался с беженцами, у каждого своя история, но финал один: они уперлись в забор из колючей проволоки со стороны Польши.
Это не для 21 века и тем более не для той "культурной" западной Европы, которая всем говорила какая она правильная, какая она хорошая и которая всем говорила, что жить нужно так, как говорит она", - сказал Придыбайло.