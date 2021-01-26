Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления научно-технической политики и экспертизы Государственного комитета по науке и технологиям Федор Ходоркин:
– В ходе прошлой пятилетки мы выполнили 17 научно-технических программ. Они показали высокую эффективность. На каждый рубль затраченных бюджетных средств государство получило прибыль 9 рублей. Выполненные в рамках научно-технических программ разработки мы можем увидеть и на улицах города. Это электробусы, электро-зарядные станции, карьерные самосвалы и многое другое. На эту пятилетку планируется реализовать 14 программ. На каждый из выделенных приоритетов научных исследований планируется 2–3 направления.
Фото: БЕЛТА
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Прибыль от научно-технических программ прошлой пятилетки оказалась в девять раз выше затрат
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