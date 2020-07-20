При стрельбе в Вашингтоне погиб человек, восемь ранены

Неизвестные злоумышленники устроили стрельбу в Вашингтоне, в результате чего один человек погиб, еще восемь получили ранения, передает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером в воскресенье. «У нас есть подтверждение о девятерых доставленных в больницы, – сообщили в пресс-службе городской полиции. – Мы все еще ждем подтверждения по точному числу получивших огнестрельные ранения. И, судя по всему, один из пострадавших умер».

Известно, что все раненые – взрослые. В каком состоянии они находятся, не уточняется.

Правоохранительные органы разыскивают трех темнокожих мужчин, скрывшихся с места преступления на темном автомобиле. Другие подробности происшествия пока не сообщаются.