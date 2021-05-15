Трое лыжников 14 мая попали под лавину в районе вершины Пиз Руссейн в швейцарском кантоне Граубюнден. В полиции уточнили, что двое из них скончались, передает РИА Новости.
Фото носит иллюстративный характер
«Группа лыжников из трех человек попала в снежную лавину в пятницу утром… в районе Пиз Руссейн… На юго-западном склоне над альпинистами отделилась снежная плита, унесшая двух человек. Снежные массы протащили их 1000 метров по крутой и каменистой местности», – рассказали подробности в кантональной полиции.
Известно, что двое мужчин скончались от серьезных травм на месте, третий не пострадал.
Причины схода лавины будут выясняться.
Фото: pixabay.com
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При сходе лавины в Швейцарии погибли два лыжника
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