При разработке сервисов централизованной инфосистемы заложен переход к комплексному оказанию медуслуг – Пиневич

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По словам министра, в здравоохранении Беларуси намечен переход на персонифицированную медицину, основанную на интегрированной электронной медицинской карте как едином источнике информации о пациенте. При этом переход от диспансеризации и скрининга к персонификации лечения неразрывно связан с изменением рынка медицинских услуг.Курс на инновации и возрастающие потребности населения, появление новых лекарственных средств и развитие технологий, накопление хронической патологии у стареющего населения – все это требует от системы поиска новых подходов к возмещению затрат на оказание медпомощи и инструментов их эффективного распределения.Министр здравоохранения назвал три важнейших аспекта построения централизованной информационной системы здравоохранения. Он отметил, что это открытый процесс, который будет требовать постоянного совершенствования регуляторных условий со стороны органов государственного управления и организаций в связи с инновациями и запросами общества. Поскольку в эпоху глобализации идет стирание границ, электронное здравоохранение также необходимо рассматривать не только как часть цифровой трансформации отрасли, но и как часть построения электронного Правительства страны, что требует тесного межведомственного взаимодействия, уверен Дмитрий Пиневич.Кроме того, это комплексный процесс, который должен учитывать потребности всех участников, начиная от пациентов и заканчивая поставщиками товаров и услуг как государственной, так и частной формы собственности.Министр уверен, что осуществление намеченных мероприятий будет способствовать позитивным преобразованиям в системе здравоохранения для сохранения здоровья человека на протяжении всей жизни и заложит фундамент для ее дальнейшей интеграции с системами здравоохранения различных стран.Конференция проходит на полях форума "Здравоохранение Беларуси", который сегодня начал свою работу в Минске.