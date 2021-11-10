При лечении аутоиммунных заболеваний в Беларуси активно используются дендритные клетки

О том, какие методы используются сегодня для лечения аутоиммунных заболеваний, рассказал в эфире Первого национального канала Белорусского радио директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров.
Специалист рассказал, что сегодня в стране при лечении аутоиммунных заболеваний активно применяются дендритные клетки. При этом он подчеркнул: они несут двоякую функцию:
– С одной стороны, они могут повышать иммунитет, например, при лечении онкологии. С другой стороны, при должной стимуляции они могут и подавлять иммунитет к определенным антигенам: это нужно для лечения аутоиммунных заболеваний, – пояснил он.
По словам гостя эфира, Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси применяет данный метод уже много лет.
– Сейчас также начинаются клинические исследования толерогенных дендритных клеток и их эффективности при лечении сахарного диабета, – добавил Гончаров.
Фото из архива БЕЛТА