Президенты стран Евразийского экономического союза 14 апреля обсудят обеспечение экономической стабильности в государствах ЕАЭС в условиях пандемии COVID-19, пишет БЕЛТА.
Фото: архив БЕЛТА
"14 апреля по инициативе Председателя Высшего Евразийского экономического совета, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, состоится рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета по обсуждению вопросов предотвращения коронавирусной инфекции и обеспечения экономической стабильности в Евразийском экономическом союзе", — отметили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
Встреча пройдет в режиме видеоконференции.
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Президенты стран ЕАЭС 14 апреля обсудят обеспечение экономической стабильности в условиях COVID-19
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