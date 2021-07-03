Президента ждут в Большом театре

В программе концерта – национальная опера и балет, мировая классика, песни и романсы в исполнении звезд академической сцены. Своими вокальными талантами будут блистать народные артисты Владимир Громов и Анастасия Москвина, заслуженные артисты Оксана Волкова, Елена Сало и Андрей Валентий, солисты оперы Александр Гелах, Марта Данусевич, Александр Михнюк, Тарас Присяжнюк и другие артисты оперной труппы. Танцевальное искусство продемонстрируют солисты балета – народная артистка Ирина Еромкина, заслуженные артисты Антон Кравченко, Людмила Хитрова, Юрий Ковалев и молодые дарования. За дирижерским пультом – заслуженный деятель искусств маэстро Николай Колядко, чья творческая судьба вот уже больше 40 лет неразрывно связана с Большим театром.Перед зрителем пройдет панорама музыкально-театральной жизни мира за несколько веков. В программу вошли фрагменты самых известных произведений, многие из которых хорошо знакомы даже тем, кто не причисляет себя к меломанам и театралам: торжественный танец рыцарей из «Ромео и Джульетты» Сергея Прокофьева, куплеты Эскамильо из оперы Кармен Жоржа Бизе в неподражаемом исполнении Владимира Громова, номера из балетов «Щелкунчик» Чайковского и «Спартак» Арама Хачатуряна, ария Калафа из оперы «Турандот» – последнего шедевра выдающегося мастера бельканто Джакомо Пуччини.Не обойдена вниманием и современная белорусская классика: опера «Седая легенда» Дмитрия Смольского, либретто которой был написано классиком литературы Владимиром Короткевичем, балет «Анастасия» – история княжны Анастасии Слуцкой, переосмысленная композитором Вячеславом Кузнецовым и блестящим хореографом, народным артистом Юрием Трояном. Эти произведения, уже вошедшие в золотой фонд национальной культуры Беларуси, появились благодаря поручению Президента, который неоднократно подчеркивал важность и необходимость создания новых высоких образцов академического музыкального искусства силами белорусских композиторов.