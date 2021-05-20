«Президента подробно интересовало развитие всех отраслей Минска». Кухарев рассказал, о чем шла речь на совещании у Главы государства

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Отдельная тема – экономика:, – отметил председатель Мингорисполкома.Единственный невыполненный показатель, уточнил Владимир Кухарев – это инвестиции в основной капитал:По его словам, рассматривались и вопросы, касающиеся развития площадки мотовелозавода:Также Президентом, добавил Владимир Кухарев, поставлена задача плотно работать по уменьшению потребления электроэнергии при строительстве и отоплении жилья. А кроме того, максимально перевести на электричество организации и предприятия.