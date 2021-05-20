«Президента подробно интересовало развитие всех отраслей Минска». Кухарев рассказал, о чем шла речь на совещании у Главы государства

О чем шла речь на сегодняшнем совещании по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска, журналистам рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
Фото: БЕЛТА
– Президента подробно интересовало развитие всех отраслей города Минска, вопросы социального характера, работа с пенсионерами, социально незащищенными слоями населения, работа строительной отрасли. Даны конкретные поручения обеспечить ее функционирование, завершить строительство объектов, которое ведется и находится на контроле Главы государства.
Отдельная тема – экономика:
– На сегодняшний день экономика города Минска функционирует в рабочем режиме. Проблемных вопросов нет. Мы обеспечили выполнение трех из четырех показателей. Довольно высокими темпами развивается внешнеэкономическая деятельность. Экспорт товаров за четыре месяца составил 139 процентов. Экспорт услуг – 105,9 процента. Обеспечено выполнение заданий по рентабельности, по выручке. Рост заработной платы составил 114 процентов, наполнение бюджета – 116 процентов к уровню прошлого года. Поэтому Президентом даны поручения не снижать эти темпы, обеспечить выполнение всех социально-экономически вопросов, которые стоят перед городом, – отметил председатель Мингорисполкома.
Единственный невыполненный показатель, уточнил Владимир Кухарев – это инвестиции в основной капитал:
– Мы подробно доложили об этой ситуации. Президентом даны поручения совместно с Правительством и Национальным банком отработать подходы по финансированию инвестпроектов, по финансированию экономики. Эти вопросы будут рассмотрены в ближайшее время.
По его словам, рассматривались и вопросы, касающиеся развития площадки мотовелозавода:
– Нами подготовлен проект указа по развитию территории, который будет внесен на рассмотрение Главы государства. Также были рассмотрены вопросы по обеспечению города инфраструктурными проектами. Президент требует от нас, чтобы мы обеспечили строительство в городе Минска не только жилья, но и предприятий. Поэтому мы будем на примере “Мотовело” и площадки “Горизонта” отрабатывать систему для внедрения новых инновационных производств в столице.
Также Президентом, добавил Владимир Кухарев, поставлена задача плотно работать по уменьшению потребления электроэнергии при строительстве и отоплении жилья. А кроме того, максимально перевести на электричество организации и предприятия.
– Сегодня с учетом того, что на совещании присутствовали и главы администраций районов, конкретные задачи Президентом были обозначены и по районам.
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«Президента подробно интересовало развитие всех отраслей Минска». Кухарев рассказал, о чем шла речь на совещании у Главы государства
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