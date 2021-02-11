Президент затронул очень важную тему усиления роли местного управления и самоуправления – директор ОАО «Стригово» Кобринского района

Для нашего хозяйства и местного сельсовета вопрос актуальный. Если нужно подставить плечо местным жителям – помочь техникой для обработки приусадебных участков, уборки урожая, всегда идем навстречу. Стараемся координировать взаимодействие с Тевельским сельским Советом, иными структурами, чтобы взаимодополнять друг друга, добиваясь от сотрудничества максимального эффекта. Когда несколько лет назад принимали решение о строительстве молочно-товарного комплекса, посоветовались с местными властями, с людьми, где его лучше разместить. Выбрали территорию возле небольшой деревеньки Острово, где была старая ферма, с расчетом на то, что здесь создадим новые рабочие места, трудоустроим сельчан, дадим второе дыхание населенному пункту. В конце прошлого года современный комплекс ввели в строй.Сегодня здесь трудятся люди не только из Острово, но и из Заужовья и других окрестных деревень. Для удобства на работу и обратно доставляем их спецтранспортом.Этой зимой довольно остро стоит вопрос расчистки улиц от снега. Дорожные службы работают четко. И у самих хозяев лопаты всегда наготове, учитывая, что заметает чуть ли не каждый день. Но и свою технику мы оперативно направляем в проблемные места, которые подсказывают сами люди. По такому принципу выстраиваем всю работу, сотрудничая с другими службами. Однако это взаимодействие должно быть еще теснее, на что и обратил внимание Глава государства. Ведь нерешенных вопросов предостаточно.