Президент возложил цветы к памятнику отселенным деревням Наровлянского сельсовета

Памятник памяти отселенных деревень Наровлянского сельсовета (на 1986 год Завойтянского сельсовета) был открыт в агрогородке Завойть Наровлянского района в этом году к 34-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Памятник занимает прямоугольную площадку, которая расположена рядом с Завойтянским сельским Домом культуры и представляет собой трехконтурное сооружение с изображением трёх домов, объединенных в одну мемориальную композицию. Каждый дом символизирует одну из деревень Наровлянского сельсовета: Романовку, Смолеговскую Рудню, Смолегов.

Жители этих деревень были переселены в незагрязненные радионуклидами регионы.