Президент отмечает, что на период борьбы с коронавирусной инфекцией государство способно организовать любые ограничительные меры. Однако острой необходимости для этого нет.
Александр Лукашенко напомнил:
– Я когда-то говорил еще в первую волну: надо кому-то карантин, комендантский час – за сутки будет введен, как некоторые тут требовали, и зачиним всех так, что комар носа не подточит. Никто нос не высунет за дверь. Но надо ли это? Однозначно нет.
Президент обратил внимание на то, что сегодня белорусский опыт на устах у всех здравомыслящих людей в мире. В качестве примера он привел и высказывание американского коллеги Дональда Трампа:
– Как говорил не то бывший, не то будущий президент Америки, если мы введем локдауны и закроем людей, то от голода умрет больше, чем от COVID. Грубовато, резковато он сказал, но смысл в этом есть.
Фото: БЕЛТА
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Президент: в процессе борьбы с COVID-19 в Беларуси нет необходимости введения жестких ограничений
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