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Президент утвердил соглашение о займе в 90 млн евро между Беларусью и МБРР для финансирования реагирования на COVID-19

Александр Лукашенко утвердил соглашение о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития для финансирования проекта по реагированию на COVID-19. Соответствующий Указ № 292 Глава государства подписал 23 июля. Об этом информировали в пресс-службе Президента Республики Беларусь.

По условиям соглашения предусматривается предоставление займа МБРР в сумме 90 млн евро Республиканскому научно-практическому центру медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения. За счет полученной суммы планируется закупить оборудование для отделений интенсивной терапии и реанимации, оснащение для службы скорой медицинской помощи, а также приобрести 20 компьютерных томографов, тест-системы для диагностики инфекции, средства индивидуальной защиты и лекарств. 

Например, для отделений интенсивной терапии и реанимации будут приобретены 460 аппаратов ИВЛ, 350 наркозно-дыхательных аппаратов, 200 аппаратов для высокопотоковой CPAP-терапии, 800 мониторов пациента, 30 передвижных рентген-аппаратов, 22 аппарата для заместительной почечной терапии. 

Для службы скорой медицинской помощи запланировано приобретение по 50 реанимобилей, транспортных аппаратов ИВЛ, модульных дефибрилляторов-мониторов, а также транспортировочных боксов. 

Указом определены особенности функционирования специального счета, который будет открыт в ОАО "Белинвестбанк" для зачисления средств займа. Установлены отдельные налоговые и таможенные преференции для исполнителей мероприятий, предусмотренных соглашением, а также основания для применения таких преференций.

Реализация соглашения позволит привлечь дополнительные финансы на комплекс мероприятий по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, а также укрепить материально-техническую базу организаций здравоохранения и повысить качество медицинской помощи.
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