О том, как прошел сложный 2020-й для ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», говорили сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» с гендиректором предприятия Надеждой Лазаревич.
Делая отсылку к борьбе с пандемией COVID-19, Надежда Лазаревич указала на верные действия Главы государства:
– Несмотря ни на что, Президент устоял и позволил нам, промышленникам, работать и в целом жить полной жизнью. Не только белорусский народ, но и в других странах, где люди были вынуждены долгое время жить на закрытой территории, уже поняли, как он был прав, – поделилась мнением руководитель.
Специалист рассказала, что заболеваемость коронавирусом и сейчас фиксируется среди работников завода. По ее словам, на предприятии просто научились с этим жить. Надежда Лазаревич добавила, что на «Бобруйскагромаше» оборудован медпункт для вакцинации.
Руководитель остановилась и на теме санкций и давления в отношении Беларуси:
– Я не понимаю, как отдельные наши граждане могут радоваться санкциям для своей же страны. Ведь все мы рабочие люди, у нас есть семьи, – высказалась она и добавила, что на фоне событий прошлого года остановок в работе «Бобруйскагромаша» не было даже на час.
– Были те, кто пытался раскачать ситуацию. Поступали сообщения в инстаграм-аккаунт нашего предприятия, кто-то писал оскорбления лично мне и в адрес моих подчиненных. Но это всего лишь слова, а мы показали, что мы сильнее, и, несмотря ни на что, работаем и будем продолжать работать, – озвучила точку зрения Надежда Лазаревич.
Руководитель также указала на важность проведения трудовых встреч на предприятии. Она считает необходимым регулярно разъяснять о последствиях определенных действий, показывать, чем могут закончиться конкретные истории.
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Президент устоял и позволил нам, промышленникам, работать и жить полной жизнью – Лазаревич
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