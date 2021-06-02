Президент устоял и позволил нам, промышленникам, работать и жить полной жизнью – Лазаревич

Делая отсылку к борьбе с пандемией COVID-19, Надежда Лазаревич указала на верные действия Главы государства:, – поделилась мнением руководитель.Специалист рассказала, что заболеваемость коронавирусом и сейчас фиксируется среди работников завода. По ее словам, на предприятии просто научились с этим жить. Надежда Лазаревич добавила, что на «Бобруйскагромаше» оборудован медпункт для вакцинации.Руководитель остановилась и на теме санкций и давления в отношении Беларуси:– высказалась она и добавила, что на фоне событий прошлого года остановок в работе «Бобруйскагромаша» не было даже на час.– озвучила точку зрения Надежда Лазаревич.Руководитель также указала на важность проведения трудовых встреч на предприятии. Она считает необходимым регулярно разъяснять о последствиях определенных действий, показывать, чем могут закончиться конкретные истории.