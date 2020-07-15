Лукашенко проводит встречу с активом Витебской области

Глава государства совершает рабочую поездку в Витебскую область. В рабочем графике Президента — встреча с активом региона. Затем Президент примет участие в торжественной церемонии открытия путепровода «Полоцкий». Президенту доложат о реконструкции моста и строительстве новых объектов дорожной сети Витебска.

Полоцкий путепровод – центральная транзитная артерия, соединяющая магистральную улицу Космонавтов с улицами Титова и Ленинградской. Они обеспечивают как внутренние, так и внешние связи дорожной сети Витебска в направлении Полоцка, Городка и Санкт-Петербурга.

Благодаря слаженным мероприятиям, мобилизации строительных организаций из разных регионов страны мост построили в максимально короткие сроки. Изначально на его возведение отводилось 49 месяцев, фактически уложились в 20 месяцев. Длина нового моста – более 400 метров. На его строительство потратили около 100 миллионов рублей.

Специфику путепроводу придает подход к устройству трамвайных путей. Они выполнены с применением бесшпальной конструкции по технологии вклеивания рельсов в металлических коробах в сборно-монолитные участки железобетонной конструкции трамвайного полотна. Новая технология укладки рельсов обеспечивает снижение шума и вибрации от движения подвижного состава. Большое внимание уделено декоративному оформлению путепровода. В частности, установлена архитектурная подсветка, перильные ограждения с белорусским орнаментом, по краям – тумбы с гербом Витебска.