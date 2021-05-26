Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Он рассказал, что Конституционная комиссия продолжает работу, учитывая все конструктивные предложения, полученные на диалоговых площадках. Недавно обсуждались с Президентом и проблемы, которые нужно решать.
– Я внимательно слежу за работой Конституционной комиссии. Референдум по новой Конституции пройдет на высочайшем уровне – открыто, демократично, чтобы не к чему было даже подкопаться. В этом залог легитимности будущей Конституции, по которой будет жить следующее поколение, а может быть, и не одно.
Глава государства напомнил, что в стране обновляется и избирательная система:
– Мы ее подредактируем. Но не так, как некоторые: «у нас плохо, плохая система». Ермошина недавно сказала: если бы она плохая была, она бы два десятка лет не выдержала. Поэтому, исходя из опыта, нашу избирательную систему надо шлифануть, но таким образом, чтобы это было удобно для наших людей, для нашей страны… В любом процессе надо видеть свой народ.
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Президент: референдум по новой Конституции пройдет открыто, демократично
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