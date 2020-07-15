Президент рассчитывает на дальнейший рост доходов населения

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Витебской области. Президент, в частности, отметил, что с 1995 года более 103 тысяч семей улучшили жилищные условия. Из них почти 8 тысяч - многодетные. Уровень малообеспеченности снизился с почти 50 процентов до 6 процентов в прошлом году, причем это данные международных структур.

- Они это признают. Поэтому хорошее движение. Реальные доходы населения выросли почти в 7 раз, а зарплаты и пенсии - в 9 раз. Конечно, это еще не то, что должно быть. И будет больше, я в этом уверен, - подчеркнул Глава государства.

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