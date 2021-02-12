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Президент призывает бизнес к ответственной деятельности

Главу государства возмущает тот факт, что одна из действующих в Беларуси торговых компаний нарочито не принимала в продажу белорусскую продукцию, не скрывая политических мотивов такого решения. Некоторое время назад в некоторой части бизнес-среды существовал такой тренд: бойкотировать белорусские товары, чтобы нанести ущерб экономике. Президент обрисовал ситуацию, как отреагировали в компании на предложение принять белорусскую продукцию:
 

– Вы «ябатьки»? Белорусское? Вон отсюда!
 
Глава государства распорядился проверить, чем торгует предприятие. Результат и выводы:
 
– Египетская картошка. Польские яблоки. Литовская продукция и так далее и тому подобное. Лично поручил своим людям пройти и посмотреть. Без чиновников. Скажите, как я должен относиться к такой компании, для которой я создал условия, чтобы она здесь работала? Как я к ней должен относиться? Ее в Беларуси не будет! Она у нас не дефицит.
 
Александр Лукашенко пояснил свою позицию:
 
– Здесь не какая-то злость и ярость. Это выстрадано мною. Мы будем поддерживать всячески производственные компании. Пусть открываются. Пусть работают. Пусть приносят блага. Производствам быть! Какое у тебя мнение – ради бога. Можешь «ябатек» не любить, кого угодно можешь не любить – иди, работай по законам, честно, принципиально, люби свой народ, который у тебя работает!

Фото: БЕЛТА
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