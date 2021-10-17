Президент поздравил юную белорусскую певицу Ксению Галецкую с победой на международном конкурсе «Sanremo Junior»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил юную белорусскую певицу Ксению Галецкую с завоеванием Гран-при на международном конкурсе «Sanremo Junior», сообщили в пресс-службе Главы государства.
«Дорогая Ксения! От всей души поздравляю тебя с блестящей победой на престижном Международном конкурсе «Sanremo Junior» в Италии. Ты прославила Беларусь, показала всему миру, какая у нас талантливая и трудолюбивая молодежь, любящая свою страну. Слова благодарности и уважения хочу передать родителям, педагогам, продюсерскому центру «Спамаш» и всем, кто помогал тебе покорить высокую творческую вершину. Уверен, что впереди тебя ждет еще много побед, ярких выступлений и верных поклонников. Желаю здоровья, вдохновения и успехов в учебе и творчестве. Так держать, Ксюша!» – говорится в тексте поздравления.
Ксения Галецкая – лауреат Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи за 2019 год. Певица завоевала Гран-при на XVII Международном детском музыкальном конкурсе «ВИТЕБСК-2019». Наивысшую награду Ксении вручил Президент во время церемонии Торжественного открытия XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске-2019». Кроме того, Ксения Галецкая стала финалисткой Национального отборочного тура Международного песенного конкурса «Детское Евровидение-2019» и финалисткой Национального отборочного тура Международного детского вокального конкурса «Новая волна». В репертуаре юной исполнительницы есть песни на белорусском, русском и английском языках.
В финале конкурса «Sanremo Junior» наша соотечественница была представлена в самой старшей категории.
Фото из архива БЕЛТА