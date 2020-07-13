Президент посещает Славгородский район

Александр Лукашенко сегодня совершает рабочую поездку в Славгородский район Могилевской области. Ожидается, что Глава государства примет участие в открытии моста через реку Сож в Славгороде, ознакомится с социально-экономическим развитием региона и посетит гидрологический памятник природы республиканского значения «Источник «Голубая криница».

Мост через Сож. Архивное фото

Исторически так сложилось, что Славгородский район разделен рекой Сож на две части. До настоящего времени переправа на левый берег с середины мая до ноября осуществлялась по временному понтонному мосту, который соединял существующую автомобильную дорогу Р140 Славгород – Краснополье. Местным жителям, проживающим на левобережье и отрезанным от «большой земли», чтобы добраться до Славгорода в больницу или по другим необходимым делам, требовалось проделать путь длиной в 120 км через Краснополье и Чериков.

Такое положение создавало немало проблем как для жителей левобережья, а это девять деревень, где проживают около ста человек, так и для сельскохозяйственных предприятий, у которых более двух тысяч гектаров сенокосов и пастбищ находятся за рекой.

В настоящее время наличие капитального моста через р. Сож не только сокращает расстояние передвижения для жителей левобережья, но и значительно увеличивает возможности развития всего юго-восточного региона за счет улучшения логистики, также появится возможность выхода на приграничные районы Российской Федерации.

Построенный мост открывает комфортный доступ и к гидрологическому памятнику природы республиканского значения "Голубая криница".