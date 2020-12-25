Президент посещает минскую детскую инфекционную больницу

Данное медучреждение является самой крупной детской больницей в Минске и единственным детским инфекционным стационаром в стране, рассчитанным на 604 койки. Ежегодно медицинскую помощь здесь получают более 25 тысяч пациентов - не только с инфекционными заболеваниями, но и с болезнями органов дыхания, пищеварения, мочеполовой и нервной системы. В отделениях анестезиологии и реанимации осуществляется подготовка пациентов с терминальными заболеваниями печени к трансплантации, их лечение в послеоперационном периоде, а также выхаживание маловесных детей с синдромом короткой кишки после перенесенных реконструктивных операций на кишечнике. На базе учреждения создан Республиканский центр детской инфекционной патологии.
В Городской детской клинической инфекционной больнице Минска получают стационарное лечение и все дети с клиническими признаками COVID-19, а также пневмониями. Начиная с февраля, лечение от коронавируса здесь прошел 1731 ребенок, из них 169 с пневмониями.
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