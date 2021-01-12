Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заразился Covid-19. Такая информация размещена на официальном сайте главы Португалии.
В сообщении, опубликованном 11 января, отмечается, что ПЦР-тест политика дал положительный результат. Болезнь проходит бессимптомно. На данный момент Марселу Ребелу ди Соуза ушел на самоизоляцию, все мероприятия и визиты с его участием отменены.
Напомним, на этой неделе должны были состояться крупные дебаты в связи с баллотированием Марселу Ребелу ди Соуза во второй раз на пост президента страны. Выборы запланированы на 24 января.
Фото: gayweddingportugal.wordpress.com
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Президент Португалии заболел коронавирусом
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