Посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович сегодня встретился с Президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алфи по случаю завершения дипломатической миссии. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусском посольстве.
В протокольном мероприятии приняли участие представители руководства Министерства иностранных дел Пакистана. Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-пакистанского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая проведение первоочередных значимых мероприятий двусторонней повестки дня.
«Президент Пакистана в позитивном ключе отметил, что за последние годы заложен прочный фундамент во всех без исключения сферах сотрудничества между двумя странами, расширена договорно-правовая база, созданы необходимые эффективные механизмы для межведомственного взаимодействия», – рассказали в дипломатической миссии.
Во время встречи было уделено особое внимание необходимости дальнейшего укрепления отношений в таких важных для стран областях, как промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика и профессионально-техническое образование. Подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении совместной работы по развитию двустороннего сотрудничества.
Фото предоставлено посольством Беларуси в Пакистане
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Президент Пакистана: за последние годы заложен прочный фундамент во всех сферах сотрудничества с Беларусью
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