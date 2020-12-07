Президент Пакистана: за последние годы заложен прочный фундамент во всех сферах сотрудничества с Беларусью

В протокольном мероприятии приняли участие представители руководства Министерства иностранных дел Пакистана. Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-пакистанского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая проведение первоочередных значимых мероприятий двусторонней повестки дня., – рассказали в дипломатической миссии.Во время встречи было уделено особое внимание необходимости дальнейшего укрепления отношений в таких важных для стран областях, как промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика и профессионально-техническое образование. Подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении совместной работы по развитию двустороннего сотрудничества.Фото предоставлено посольством Беларуси в Пакистане