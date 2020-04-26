Президент ознакомился со строительством жилых домов в агрогородке Завойть Наровлянского района

Сегодня в ходе рабочей поездки в Наровлянский район Глава государства ознакомился со строительством жилых домов в агрогородке Завойть.

Два одноквартирных жилых дома сдаются «под ключ». Финансирование строительства осуществляется в рамках решения Гомельского облисполкома «О мерах по реализации в 2020 году регионального комплекса мероприятий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Генеральным подрядчиком строительства выступил Светлогорский домостроительный комбинат. Общая площадь каждого дома – свыше 80 квадратных метров.

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