Президент об идеологии белорусского субботника: это традиция, мы от нее не отступаем

Об этом Александр Лукашенко заявил, общаясь с журналистами во время республиканского субботника. Президент сегодня высаживает деревья на территории Национального парка «Припятский».



Глава государства обозначил: в свое время он говорил о том, что строить новую Беларусь – суверенную и независимую - мы будем, опираясь на плечи наших отцов, дедов, стариков, участников войны, победителей – ничего не выбрасывая хорошего из советского периода:



- Субботники – это, я считаю, то доброе, что мы взяли из того периода. И не только. Поэтому вот вся идеология: ничего не выбрасывать. Чтим свою историю, берем лучшее. Ну и актуализируем на фоне сегодняшних событий.



Посадка деревьев, добавил Александр Лукашенко, это вклад в экологию, забота о природе:



- Вы заметили, а некоторые Telegram-каналы, из-за которых мы паримся каждый день, - а зря - этого не заметили: я когда-то сказал, что Он (Господь. - Прим. ред.) увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериями, которые должны быть, и ударил нас по голове (имеется в виду вспышка коронавируса. - Прим. ред). Поэтому мы пытаемся если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими шагами.