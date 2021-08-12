Президент Литвы: во время кибератаки на МИД произошла утечка засекреченной информации

– Ведется расследование, мы дадим оценку тому урону, который нанесла эта кибернетическая атака. Есть определенные признаки, которые указывают, что произошла утечка некоторой секретной информации, – отметил глава государства и добавил, что утечка этой информации может нанести большой урон прежде всего в отношении союзников Литвы.
Напомним, сегодня стало известно, что из Министерства иностранных дел Литвы пропали важные документы. Советник президента Аста Скайсгирите заявила, что их похитили. Ведомство же данный инцидент никак не прокомментировало.
Советник президента Литвы заявила, что из МИД похитили важные документы