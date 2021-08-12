Президент Литвы: во время кибератаки на МИД произошла утечка засекреченной информации

, – отметил глава государства и добавил, что утечка этой информации может нанести большой урон прежде всего в отношении союзников Литвы.Напомним, сегодня стало известно, что из Министерства иностранных дел Литвы пропали важные документы. Советник президента Аста Скайсгирите заявила, что их похитили. Ведомство же данный инцидент никак не прокомментировало.