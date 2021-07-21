Президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки к закону о правовом положении иностранцев, которые ограничивают права нелегальных мигрантов. Об этом информирует газета "Обзор" со ссылкой на президентский офис.
Фото: obzor.lt
Отмечается, что поправки лишают просителей убежища права обжаловать решения суда первой инстанции в апелляционном порядке. Также сокращены сроки рассмотрения просьб о предоставлении убежища в связи с объявлением в стране экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов.
Правозащитные организации заявили, что поправки, по сути, узаконят нарушения прав человека. Юристы высказали замечания относительно вероятного противоречия поправок конституции из-за необеспеченного права на апелляцию в случае отрицательного решения о предоставлении убежища.
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Президент Литвы подписал поправки к закону, ограничивающие права мигрантов
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