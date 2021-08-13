Президент Латвии назвал Беларусь безопасной страной

Президент Латвии Эгилс Левитс полагает, что Беларусь является безопасной страной, в которой соблюдаются права людей из третьих стран. Следовательно, по словам политика, люди из третьих стран могут просить у нашей страны убежища. Его комментарий опубликовало агентство РИА Новости.
Напомним, что ранее правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью из-за потока мигрантов.
«С точки зрения прав человека те, кто приезжает в безопасное государство, а Беларусь является безопасной страной, которая не ущемляет людей, прибывающих из третьих стран, могут просить убежища у Беларуси», – сказал Левитс.
Фото: РИА Новости