Президент Курчатовского института: Беларусь – единственная страна из постсоветских республик, которая сохранила науку

Об этом президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил сегодня во время встречи с Александром Лукашенко.



– Хотел бы вас поздравить. Вы – единственная страна из постсоветских республик, которая сохранила науку. Я на самом деле просто поражен и обрадован. Мы с очень многими имеем дело. У нас большое количество делегаций из наших бывших республик, а сегодня независимых государств. Но надо сказать, что наука в таком виде сохранилась у вас. Я, сегодня выйдя, был поражен: поезда – шикарные, электрички новые, свои, автобусы, троллейбусы свои. И наука сохранилась.



Михаил Ковальчук подчеркнул: тесные контакты с институтами, входящими в состав Национальной академии наук Беларуси, у него были еще в советское время. По его наблюдениям, в Беларуси сохранено и развивается множество различных научных институтов, а ученые обеих стран близки по духу, и это служит прочной основой для эффективного взаимодействия между ними.



– У них было некое духовное братание, абсолютное научное единение, у нас общая школа, – в частности, отметил Михаил Ковальчук.



Президент Курчатовского института также рассказал о потенциальных направлениях взаимодействия. В частности, он упомянул возможность сотрудничества по использованию крупных исследовательских комплексов класса мегасайенс:



– Сегодня успех науки, научного движения, прорыва связан с большими установками – так называемыми мегасайенс. Это крупные дорогостоящие установки, куда входят ускорители, специальные мощные источники рентгеновского излучения, нейтронов, лазерные источники, – пояснил ученый.



Отметил Михаил Ковальчук и положительный опыт сотрудничества с белорусским "Планаром", который изготавливал для российского исследовательского центра небольшую партию оригинальных рентгеновских приборов. В частности, руководитель института обратил внимание на современное оснащение предприятий и профессионализм сотрудников.