Президент Кубы: сотрудничество – ключевой фактор противодействия кризисам

Об этом президент кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес заявил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Эта страна имеет статус наблюдателя при ЕАЭС, что отметил глава кубинского государства:

– Мы будем неизменно чтить этот статус, дающий исключительную возможность для расширения традиционных исторических уз дружбы и сотрудничества, объединяющих наши народы и правительства.





Мигель Марио Диас-Канель Бермудес подчеркнул:

– Мы, присутствующие здесь, находимся в той или иной степени в сложной глобальной обстановке, под воздействием многоаспектных кризисов, обостряемых или порождаемых пандемией, и в ряде случаев под действием односторонних принудительных мер, которые применяют интервенционистские правительства с мощной экономикой.

По убеждению президента Кубы, наиболее эффективно таким вызовам можно противостоять исключительно сообща:

– Сотрудничество, солидарность и интеграция, которые должны быть естественными формами отношений между странами, становятся существенно необходимыми и выступают в качестве практически единственного способа, гарантирующего устойчивое развитие экономик наших стран. И это главное условие обеспечения благосостояния наших народов. Сотрудничество становится ключевым словом в тот момент, когда наши повестки ставят общую первоочередную задачу – борьбу с пандемией COVID-19, которая уже считается самым сложным санитарным кризисом, с каким сталкивалось человечество за последнее столетие.

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