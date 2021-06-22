Глава Филиппин Родриго Дутерте обратился ко всем тем, кто не хочет получать вакцину от коронавирусной инфекции, и предупредил, что из-за своей позиции они могут быть задержаны, передает ТАСС.
– Не поймите меня неправильно, [но] в этой стране кризисная ситуация, чрезвычайное положение. Если ты не хочешь вакцинироваться, я тебя задержу и введу тебе вакцину. Вы вредители, мы уже страдаем, и вы усугубляете положение, – заявил президент Филиппин во время еженедельного брифинга.
– Если вам не сделают прививку, уезжайте с Филиппин. Езжайте в Индию или куда-нибудь в Америку, но пока вы здесь и являетесь потенциальным носителем вируса, сделайте себе прививку, – уточнил Родриго Дутерте.
Кроме того, глава страны пригрозил обратиться в министерство внутренних дел и местного самоуправления, чтобы составить перечень граждан, отказавшихся от инъекции.
Дутерте подчеркнул, что считает глупыми людей, которые не желают делать прививки.
– Они на самом деле носители, они могут путешествовать из одного места в другое, переносить вирус и заражать других. Вы, люди, которые не желаете делать прививки, я сделаю [вам] вакцину для свиней ивермектин. Это действительно убьет [вирус], включая вас, – резюмировал глава Филиппин.
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Президент Филиппин пригрозил отказывающимся вакцинироваться от COVID-19 задержанием
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