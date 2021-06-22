Президент Филиппин пригрозил отказывающимся вакцинироваться от COVID-19 задержанием

– заявил президент Филиппин во время еженедельного брифинга.– уточнил Родриго Дутерте.Кроме того, глава страны пригрозил обратиться в министерство внутренних дел и местного самоуправления, чтобы составить перечень граждан, отказавшихся от инъекции.Дутерте подчеркнул, что считает глупыми людей, которые не желают делать прививки.– резюмировал глава Филиппин.