Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится в самоизоляции. Такое решение было приянто в связи с контактированием главы государства с человеком, у которого был выявлен COVID-19, пишет ТАСС.
Подробностями о встрече с заболевшим коронавирусом и решением уйти на самоизоляцию Керсти Кальюлайд поделилась в Facebook.
– Во время поездки в Вильянди в пятницу [6 ноября] я встретилась с человеком, у которого позже был диагностирован COVID-19. Я считаюсь близким контактом и поэтому нахожусь в самоизоляции до понедельника [16 ноября] в соответствии с инструкциями департамента здоровья.
Фото: pixabay.com
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Президент Эстонии ушла на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся COVID-19
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