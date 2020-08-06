Презентация проекта «Гордость ЗА Беларусь» пройдет 7 августа в Доме книги «Светоч»

В пятницу, 7 августа 2020 года, в конференц-зале Дома книги «Светоч» на столичном проспекте Победителей состоится презентация совместного проекта «Гордость ЗА Беларусь».





С момента обретения своей независимости и по настоящее время Беларусь является перспективным и быстроразвивающимся государством, нацеленным на достижение мирной и благополучной жизни своих граждан. Страна выделяется по целому ряду факторов, среди которых – развитые системы образования и здравоохранения, выдающиеся достижения в области спорта и ИТ-технологий, широкие возможности для организации туризма и отдыха. Вооруженные Силы Республики Беларусь обладают необходимой силой и мобильностью для поддержания безопасности наших границ. Все это, собранное вместе, позволяет создать достоверный портрет современной Беларуси – государства, которым можно гордиться.

«Гордость ЗА Беларусь» – уникальный совместный проект, организованный при поддержке газеты «СБ. Беларусь сегодня», Аналитического центра EcooM, Министерства информации и Министерства образования. Целью этого проекта, стартовавшего на страницах «СБ. Беларусь сегодня» в январе 2020 года, а ныне шагнувшего и на улицы белорусских городов, является освещение основных этапов построения сильной и независимой Беларуси. Статистические данные, авторитетные мнения и богатый опыт многолетних социологических исследований, представленных аналитическим центром EcooM, нашли свое отражение в плакатах, которые будут представлены посетителям мероприятия.

Презентация совместного проекта «Гордость ЗА Беларусь» начнется завтра в 14:00 по адресу: г. Минск, проспект Победителей, 11 (Дом книги «Светоч»). Участники презентации смогут оформить предзаказ на книгу «Гордость ЗА Беларусь!», пообщаться с ее автором и получить автограф от знаменитых людей Беларуси.