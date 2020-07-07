В Минске 9 июля в 18:00 на стадионе "Динамо" состоится презентация линейки спортивной одежды – экипировки для национальной сборной Беларуси к Олимпиаде-2020 в Токио, созданной по поручению Главы государства, пишет БЕЛТА.
В связи с пандемией Олимпиада, которая должна была стартовать 23 июля, перенесена. Руководство концерна "Беллегпром" приняло решение адаптировать олимпийскую форму для широкого потребителя и выпустить ее в продажу. "Коллекция стала результатом сотрудничества ведущего художника-модельера ОАО "Світанак" Михаила Мытника и известной белорусской пловчихи Александры Герасимени и воплотила в себе орнаментальные символы Беларуси – жизнь, силу, молодость и непобедимый дух многих поколений белорусских чемпионов", – отметили в пресс-службе концерна.
В мероприятии примут участие глава концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина и лицо коллекции – многократный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя.
Презентация пройдет в режиме онлайн. Присоединиться к мероприятию смогут все желающие через официальные аккаунты ОАО "Світанак" и стадиона "Динамо".
Фото: БЕЛТА
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Презентация линейки спортивной одежды пройдет на минском стадионе "Динамо" 9 июля
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