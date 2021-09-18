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  2. Презентация фотовыставки «Мгновения гродненской красоты» прошла в рамках празднования Дня города в Гродно

Презентация фотовыставки «Мгновения гродненской красоты» прошла в рамках празднования Дня города в Гродно

Ее авторы – участники Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного фотоклуба «Гродно». Традиционно выставка фоторабот посвящена Дню города.


- Фактически это последние достижения нашего клуба, - не скрывает гордости основатель и руководитель любительского коллектива Александр Лосминский. – Здесь представлены 170 работ 56 авторов. Из них 8 – дебютанты. Это и обмен опытом, и соревновательный момент, потому что отбор производился из 600 работ. Естественно, в центре внимания «Мгновений гродненской красоты» - наш город. Все авторы работ объясняются в любви посредством своих фотографий. И эти снимки войдут в следующий фотоальбом «Гродно», который мы рассчитываем выпустить в следующем году. Кроме того, эта выставка посвящена 49-ой годовщине фотоклуба «Гродно».



Тематика работ гродненских фотографов-любителей - город Гродно, его красоты и люди во всех жанрах. Выставка продлится до 5 октября.















charovskaya@sb.by

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Фото: Алексей БИБИКОВ
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