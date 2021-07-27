Пресс-секретарь МВД: долг каждого милиционера – защитить суверенитет нашей страны

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, – рассказала офицер.Ольга Чемоданова добавила, что благодарна каждому сотруднику милиции: ни один из них во время работы на массовых беспорядках своим поведением не показал, что чего-то испугался.Представитель милицейского ведомства рассказала и о противостоянии в информационной среде.– сказала она.– отметила пресс-секретарь МВД.Ольга Чемоданова подчеркнула, что долг каждого милиционера – защитить суверенитет нашей страны, создать максимально безопасные условия для мирных граждан.