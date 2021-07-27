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  2. Пресс-секретарь МВД: долг каждого милиционера – защитить суверенитет нашей страны

Пресс-секретарь МВД: долг каждого милиционера – защитить суверенитет нашей страны

Таким мнением поделилась в эфире программы «Герои нашего времени» на «Альфа Радио» пресс-секретарь МВД Беларуси полковник милиции Ольга Чемоданова.   

Архивное фото

– Меня шокировало то, что некоторые матери выходили на митинги со своими детьми. Это, по их мнению, патриотическое воспитание? Было крайне сложно смотреть на это. Я обращалась к ним в своем Telegram-канале, чтобы донести: каждая такая женщина рисковала жизнью своего ребенка, – рассказала офицер. 

Ольга Чемоданова добавила, что благодарна каждому сотруднику милиции: ни один из них во время работы на массовых беспорядках своим поведением не показал, что чего-то испугался.

Представитель милицейского ведомства рассказала и о противостоянии в информационной среде.

– В то время как давление накалялось, мне нужно  было принимать решения. Иногда приходилось давать информацию [в СМИ] настолько  быстро, что я могла не учесть риски, – сказала она.

– Хочется вспомнить и начало прошлого года – приход пандемии, которую никто не ждал. МВД было первой структурой, которая оказывала помощь врачам. В начале мая 2020-го мы собирали средства для того, чтобы закупить маски и защитную одежду медикам. И никто не рассуждал, в какую больницу мы должны передать это в первую очередь. Милиция не стояла в стороне – мы заботились, чтобы инфекция не затронула большое количество людей. Милиционеры осуществляли контроль граждан по месту жительства и проверяли соблюдение ими режима самоизоляции, – отметила пресс-секретарь МВД.  

Ольга Чемоданова подчеркнула, что долг каждого милиционера – защитить суверенитет нашей страны, создать максимально безопасные условия для мирных граждан.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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