Преподаватель БНТУ стал победителем международного фестиваля плакатов

Преподаватель Белорусского национального технического университета Павел Кашевский стал победителем V Международного фестиваля плакатов PlakatFest 2020 в польском городе Хожув, сообщает информационный портал БНТУ.





– «Новый мир?» / «New World?» – такую тему фестиваля плакатов в польском городе Хожув определили организаторы, – проинформировали в вузе. — Она посвящена проблеме существования в новой реальности, возникшей как следствие пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По итогам конкурсного отбора, проводимого международным жюри, были определены победители. Первое место присуждено плакату Deurbanization Павла Кашевского, старшего преподавателя кафедры «Промышленный дизайн и упаковка» факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ.

В вузе добавили, что для участия в международном конкурсе было прислано 824 плаката из 36 стран мира. В финал вышли 130 плакатов от 108 участников. Они и были представлены на выставке, организованной властями города Хожув и Хожувским культурным центром. Помимо белорусского победителя в десятку лучших вошли плакаты дизайнеров из Польши, США, Тайваня, Эквадора.

– Павел Кашевский –талантливый графический дизайнер, член Белорусского союза дизайнеров, активный участник международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок современного плаката, – рассказали в БНТУ. – Он является дипломантом международных выставок-конкурсов современного искусства «Белорусская неделя искусств» в 2018 и 2019 годах, лауреатом международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (2020 г.).





Плакат Deurbanization был создан Павлом Кашевским в 2020 году специально для фестиваля PlakatFest.

– Этот плакат демонстрирует одно из возможных последствий пандемии – деурбанизацию, подразумевающую отток населения из городов в сельскую местность, – отметили в вузе. – На представленной графической работе изображены белые силуэты домов с разноцветными окнами. Эти частные дома располагаются в шахматном порядке на достаточном расстоянии друг от друга, что отображает определенную изоляцию людей, являющуюся последствием пандемии. Дома находятся в природном окружении, которое представлено в плакате в виде декоративных форм различных оттенков зеленого цвета. В нижней части плаката располагаются текстовые надписи, раскрывающие представленную тему.





Выставка работ финалистов V Международного фестиваля плакатов PlakatFest 2020 продлится в польском городе Хожув до 1 сентября.

Источник: bntu

