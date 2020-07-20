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Преподаватель БНТУ стал победителем международного фестиваля плакатов

Преподаватель Белорусского национального технического университета Павел Кашевский стал победителем V Международного фестиваля плакатов PlakatFest 2020 в польском городе Хожув, сообщает информационный портал БНТУ.


– «Новый мир?» / «New World?» – такую тему фестиваля плакатов в польском городе Хожув определили организаторы, – проинформировали в вузе. — Она посвящена проблеме существования в новой реальности, возникшей как следствие пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По итогам конкурсного отбора, проводимого международным жюри, были определены победители. Первое место присуждено плакату Deurbanization Павла Кашевского, старшего преподавателя кафедры «Промышленный дизайн и упаковка» факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ.

В вузе добавили, что для участия в международном конкурсе было прислано 824 плаката из 36 стран мира. В финал вышли 130 плакатов от 108 участников. Они и были представлены на выставке, организованной властями города Хожув и Хожувским культурным центром. Помимо белорусского победителя в десятку лучших вошли плакаты дизайнеров из Польши, США, Тайваня, Эквадора.

– Павел Кашевский  –талантливый графический дизайнер, член Белорусского союза дизайнеров, активный участник международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок современного плаката,  – рассказали в БНТУ. – Он является дипломантом международных выставок-конкурсов современного искусства «Белорусская неделя искусств» в 2018 и 2019 годах, лауреатом международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (2020 г.).


Плакат Deurbanization был создан Павлом Кашевским в 2020 году специально для фестиваля PlakatFest.

– Этот плакат демонстрирует одно из возможных последствий пандемии  – деурбанизацию, подразумевающую отток населения из городов в сельскую местность, – отметили в вузе. – На представленной графической работе изображены белые силуэты домов с разноцветными окнами. Эти частные дома располагаются в шахматном порядке на достаточном расстоянии друг от друга, что отображает определенную изоляцию людей, являющуюся последствием пандемии. Дома находятся в природном окружении, которое представлено в плакате в виде декоративных форм различных оттенков зеленого цвета. В нижней части плаката располагаются текстовые надписи, раскрывающие представленную тему.


Выставка работ финалистов V Международного фестиваля плакатов PlakatFest 2020 продлится в польском городе Хожув до 1 сентября.

Источникbntu

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