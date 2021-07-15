Премиями спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов поощрены 1013 человек

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В соответствии с данным решением 1013 человек, достигших высоких результатов в учебе и научной деятельности, поощряются денежными премиями на сумму почти Br 160 тыс.В частности, денежными поощрениями с вручением нагрудного знака лауреата фонда отмечены девять победителей международных научных турниров (троим из них оказана материальная помощь), премирован 1001 победитель республиканских предметных олимпиад и конкурсов.Распоряжение Президента Беларуси направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся, создание благоприятных условий для дальнейшего развития их способностей, успешной учебы и научной деятельности.