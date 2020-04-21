Премьера нового "Бэтмена" перенесена из-за пандемии коронавируса

Американская киностудия Warner Bros. Из-за пандемии нового коронавируса перенесла премьеры ряда своих фильмов, в том числе продолжения "Бэтмена". Премьера последнего перенесена с 25 июня 2021 года на 1 октября, сообщает Deadline.

Съемки новой части «Бэтмена» начались в январе в Лондоне, а 15 марта было сообщено о приостановке работы над картиной из-за эпидемии коронавируса, пишет ТАСС.

Режиссер фильма Мэтт Ривз ранее заявил, что не хочет переносить съемки в другое место и планирует возобновить работу в Лондоне после нормализации обстановки.

Главные роли в новой части «Бэтмена» исполняют Роберт Паттинсон, Зои Кравиц и Колин Фаррелл.